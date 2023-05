Neues royales Bild von König Charles und seinen Thronfolgern

Fans des britischen Königshauses können sich über neue Bilder freuen! In der vergangenen Woche war es endlich so weit und König Charles III. (74) wurde im Rahmen einer traditionellen Zeremonie offiziell zum britischen Monarchen gekrönt. Damit klettern auch die Mitglieder innerhalb der Thronfolge jeweils einen Schritt nach oben. Nun gibt es ein erstes Porträt, das Charles zusammen mit den künftigen Königen zeigt.

Via Instagram hält das britische Königspaar seine Fans gerne auf dem Laufenden – so auch in Bezug auf neue Schnappschüsse und offizielle Porträts. Eine neue Aufnahme zeigt den frischgekrönten König nämlich in imposanten Gewändern auf dem Thron sitzend, während der Thronfolger Prinz William (40) und der künftige Thronfolger Prinz George (9) an der Seite des 74-Jährigen stehen. Auch der Sohn und der Enkel des Monarchen sind dabei in ihren jeweiligen Uniformen gekleidet.

Wie wichtig dem König die Thronfolge ist, weiß auch Royal-Experte Duncan Larcombe: Laut ihm will Charles seinen ältesten Sohn nämlich schon jetzt auf dessen zukünftige Rolle als Staatsoberhaupt vorbereiten. "Das wird eine Priorität sein, ebenso wie der Versuch, William als seinen Erben zu leiten und ihn an die Aufgabe, die er geerbt hat, heranzuführen", verriet er gegenüber Fox News.

Instagram / theroyalfamily Offizielles Krönungsporträt von König Charles III. und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images König Charles III. mit Prinz William und Prinz George

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

