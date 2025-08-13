Jimi Blue Ochsenknecht hat Autogramme im Gefängnis verteilt

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat eine turbulente Zeit hinter sich: Der Schauspieler wurde wegen unbezahlter Rechnungen am 25. Juni am Hamburger Flughafen festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert. Nach der Zahlung einer Kaution kam Jimi in Österreich wieder frei und lebt seitdem bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) in Graz, während er auf seinen Prozess am 22. August wartet. "Das hätte wirklich nicht sein müssen", gab er in einem Twitch-Stream zu und erklärte, die Zeit im Gefängnis habe ihn geprägt. Zwar sei die Erfahrung nicht angenehm gewesen, doch Jimi zeigte sich einsichtig: "Man soll daraus lernen, dass es eben kein Hotel ist."

Trotz der widrigen Umstände konnte Jimi seiner Prominenz auch hinter Gittern nicht entkommen. Sowohl Beamte als auch Mitinsassen erkannten ihn, wie er schmunzelnd erzählte: "Ich habe sehr viele Autogramme gegeben." Selbst der Transport nach Österreich geriet in den Fokus der Öffentlichkeit, als ein Pressevertreter das Fahrzeug zu verfolgen versuchte. Mental fühlt sich Jimi gut vorbereitet auf den bevorstehenden Gerichtstermin und betont, dass er die volle Verantwortung für sein Fehlverhalten übernimmt. Die letzten Jahre beschreibt er als herausfordernder als die kurze Zeit im Gefängnis.

Privat stellt Jimi das Wohl seiner dreijährigen Tochter Snow in den Vordergrund. Das Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31), mit der er Snow großzieht, hat sich nach früheren Streitigkeiten spürbar verbessert. Ein romantisches Comeback schließt er jedoch aus. Jimi erklärte, dass das Risiko einer erneuten Beziehung zu hoch sei und betonte: "So wie es jetzt ist, ist es am besten für Snow." Mit diesem Fokus auf familiären Frieden und persönlicher Reife scheint Jimi entschlossen, die bevorstehenden Herausforderungen hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen.

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Ex-Kinderstar

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknech und Yeliz Koc im Juli 2025