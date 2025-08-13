Ottfried Fischer feiert seltenen Paar-Auftritt mit Simone

Bei der Weltpremiere von "Kanu des Manitu" in München feierte Ottfried Fischer (71) gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone Brandlmeier einen seltenen Auftritt auf dem roten Teppich. Der Schauspieler, der seit Jahren mit Parkinson lebt und sich vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, zeigte sich gut gelaunt und gab sogar Interviews unter dem Blitzlichtgewitter. Gemeinsam posierte das Paar auf dem roten Teppich, wobei Simone ihren Mann liebevoll unterstützte.

Das Paar hat in den letzten Jahren viele Herausforderungen gemeistert, insbesondere durch die Parkinson-Erkrankung des Schauspielers, die Ottfried Fischer im Jahr 2008 öffentlich gemacht hatte. Seit 2020 sind er und Simone Brandlmeier verheiratet, nachdem sie zuvor bereits 13 Jahre ein Paar waren. Nach einem Umzug innerhalb Bayerns fühlen sie sich nun in Gauting heimisch, wo Ottfried Fischer trotz seiner körperlichen Hürden seinen Alltag meistert.

Ottfried, der für viele als Bayerns Kult-Entertainer gilt, eroberte mit seinem unverwechselbaren Charme und trockenen Humor die deutsche TV-Welt. Unvergessen sind seine Paraderollen als "Bulle von Tölz" und "Pfarrer Braun", die ihn zum Publikumsliebling machten. Auch als Gastgeber von Shows wie "Ottis Schlachthof" und "Ottis Aquarium" brachte er scharfsinnigen Witz ins Fernsehen. Ob als Schauspieler, Kabarettist oder Moderator – "Otti" steht wie kaum ein anderer für bayrische Lebensfreude, bissigen Humor und TV-Unterhaltung mit Herz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Brandlmeier und Ottfried Fischer im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Ottfried Fischer und seine Frau Simone

Anzeige Anzeige

Imago Ottfried Fischer zu Gast bei "Riverboat"