Sohn Jackson erinnert sich an Tod von Papa Shane Warne (†52)

Jackson Warne hat erstmals offenbart, wie er vom plötzlichen Tod seines Vaters Shane Warne (†52) erfuhr, der im März 2022 an einem Herzinfarkt in Thailand starb. Der heute 26-Jährige erzählte in einem Interview mit Herald Sun, dass er damals mit seiner Mutter Simone Callahan und seiner Schwester Brooke zusammen war, als die schreckliche Nachricht sie erreichte. "Es war der schlimmste Anruf meines Lebens", erinnerte sich Jackson und beschrieb den Moment, als Shanes Manager ihn darüber informierte, dass Wiederbelebungsversuche im Gange waren. 90 qualvolle Minuten vergingen, bis die Familie schließlich den endgültigen Anruf erhielt und zusammenbrach.

Die Nachricht von Shanes Tod verbreitete sich schnell, und Jackson erklärte, dass er zu diesem Zeitpunkt immer noch hoffte, dass es sich um ein Missverständnis handelte. "Ich dachte, das kann unmöglich das sein, was ihn besiegt", sagte er. Shane, der durch seine beeindruckende Cricket-Karriere bekannt wurde, wurde von vielen als eine Art unbesiegbarer Held angesehen – ein Gefühl, das auch sein Sohn teilte. Laut verschiedenen Berichten hatte Shane sich in seiner Villa auf Koh Samui mit Freunden aufgehalten, wo er schließlich leblos aufgefunden wurde. Trotz der Wiederbelebungsversuche vor Ort konnte schließlich nur noch sein Tod im Krankenhaus festgestellt werden.

Um den Verlust seines Vaters zu bewältigen, hat Jackson einen Podcast ins Leben gerufen. "Warnes Way" findet in einem besonderen Studio statt: dem ehemaligen Büro seines Vaters, das mit persönlichen Gegenständen wie Shanes Buch und seiner Aschenbecher-Sammlung ausgestattet ist. "Es fühlt sich an, als wäre er dort", erklärte Jackson. Ursprünglich hatte er 2018 geplant, gemeinsam mit seinem Vater eine Podcast-Reihe zu starten, was jedoch nie verwirklicht wurde. Heute sieht er das Projekt als therapeutisch an. In Gesprächen mit Gästen, die seinen Vater gut kannten, erinnert er sich an gemeinsame Erlebnisse und findet Trost in diesen Erinnerungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shane Warne, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

IMAGO / AAP Jackson Warne, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Shane Warne, September 2019