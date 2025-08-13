Nach Aus: Katie Price' Ex entschuldigt sich bei Stieftochter

Kieran Hayler (38), der frühere Ehemann von Katie Price (47), hat sich öffentlich bei seiner ehemaligen Stieftochter Princess Andre (18) entschuldigt. Der 38-Jährige erklärte, dass er tiefes Bedauern über die Auswirkungen seiner Untreue äußert, die letztlich zur Scheidung von Katie führten. In einem Interview mit Daily Mail beteuerte Kieran: "Das macht mich so traurig. Es tut mir unendlich leid, dass Princess miterleben musste, wie wir diese schreckliche Trennung durchgemacht haben. Sie zu verlassen, war eine der schwersten Entscheidungen, die ich je treffen musste."

Princess, die Tochter des Sängers Peter Andre (52) und Katie Price, schilderte zuvor in ihrer neuen Reality-TV-Serie "The Princess Diaries", wie sie die schmerzhafte Trennung und die dunkle Phase ihrer Mutter während dieser Zeit belastete. Dies bedrückt ihren früheren Stiefvater sehr. "Ich würde mich gerne entschuldigen und wirklich wissen, wie sie sich in dieser Zeit gefühlt hat, als meine Ehe mit Katie zerbrach", betonte er und ergänzte mitfühlend: "Ich würde gerne Kontakt aufnehmen. Ich würde Princess gerne unterstützen und wenn ich Zeit habe, werde ich mich hinsetzen und ihre Show anschauen."

Katie, die mit Kieran zwischen 2013 und 2018 verheiratet war, erlebte nach der Trennung eine schwierige Zeit, die von einem mentalen Zusammenbruch, Substanzmissbrauch und finanziellen Problemen geprägt war. Damals ging er seiner Partnerin mit ihrer früheren besten Freundin Jane Pountney und ihrer Ex-Nanny Nikki Brown fremd. Princess, die damals noch ein Kind war, beschrieb in ihrer Show, wie schwierig es für sie war, von den Problemen ihrer Mutter belastet zu werden: "Ich wünsche mir, ich hätte eine glücklichere Kindheit gehabt." Kieran, der sich bemühte, den Kontakt zu seinen Stiefkindern Junior (20) und Princess zu halten, räumte ein, dass sich der enge Bezug mit der Zeit verlor: "Wenn man nur der Stiefvater ist, verschwindet diese Verbindung natürlich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price bei der Premiere von "Fifty Shades Darker"

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler mit Princess Tiaamii und Junior im Jahr 2016