Nach Hochzeit: Jeff Bezos verklagt seinen Schwager

Jeff Bezos (61) und seine frisch angetraute Ehefrau Lauren Sánchez (55) starten ihr Eheleben nun mit großen juristischen Problemen. Das Paar, das seine Märchenhochzeit im Juli luxuriös in Italien feierte, ist seit mehreren Jahren in einen bitteren Rechtsstreit mit Laurens Bruder Michael Sánchez verwickelt. Der Talentmanager soll angeblich im Jahr 2019 private Textnachrichten und pikante Fotos des Paares an das Magazin National Enquirer verkauft haben, wodurch die außereheliche Beziehung von Jeff und Lauren publik wurde. Michael bestreitet laut Kurier.at die Vorwürfe und reichte Anfang 2020 eine Verleumdungsklage gegen Jeff ein.

Nun geht der Fall in eine neue Runde: Jeff und Lauren fordern von Michael, rund 190.000 Dollar Anwalts- und Gerichtskosten zu übernehmen. Die Summe, so argumentiert das Paar, resultiere aus den hohen Stundensätzen ihrer Anwälte. Ein entsprechender Antrag wurde laut Page Six bereits Ende Juli beim California Superior Court eingereicht. Die Anwälte des Paares werfen Michael vor, seine Schwester und Jeff über Jahre hinweg belästigt zu haben, um unrechtmäßig Geld zu erlangen.

Das familiäre Verhältnis scheint jedoch längst zerbrochen zu sein. Denn Michael war bei der prachtvollen Hochzeit in Italien, der prominente Gäste beiwohnten, nicht eingeladen. Für Jeff, dessen Vermögen auf über 236 Milliarden Dollar geschätzt wird, sind die Anwaltskosten eher geringfügig. Der Betrag falle laut Page Six im Vergleich zu der opulenten Feier kaum ins Gewicht. Allein die Ausgabe für Mineralwasser auf der Hochzeit übertraf offenbar diese Summe. Für Lauren dürfte der Streit dennoch eine Belastung sein, da er zwischen ihr und ihrem Bruder steht. Ob nun eine Einigung erreicht werden kann, bleibt abzuwarten.

Getty Images Jeff Bezos im August 2022 in London

Teyssot,Pierre Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig im Juni 2025

Imago Lauren Sánchez und Jeff Bezos im Club 55 am Pampelonne Beach in Saint Tropez