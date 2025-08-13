Das war Robert de Niros erster Auftritt als Statist

Robert De Niro (81) ist heute eine der größten Ikonen Hollywoods, aber auch Stars fangen klein an. Der Schauspieler begann seine Karriere in den 1960er-Jahren mit Statistenrollen. Seine erste filmische Erfahrung machte er 1963 in der Komödie "The Wedding Party" unter der Regie von Brian De Palma, auch wenn dieser Film erst sechs Jahre später in die Kinos kam. Nur zwei Jahre später, im Alter von 20 Jahren, hatte er eine winzige Szene in dem französischen Film "Drei Zimmer in Manhattan". In einem Video auf YouTube ist er als Restaurantgast im Hintergrund zwischen den Hauptdarstellern Annie Girardot und Maurice Ronet zu sehen.

1968 ergatterte er laut Filmstarts.de eine weitere Statistenrolle in einem weiteren Werk des französischen Regisseurs Marcel Carné, "Wie junge Wölfe". Im selben Jahr folgte sein erster größerer Part in der Komödie "Greetings". Doch der große Wendepunkt in seiner Karriere ließ noch auf sich warten: Es sollten weitere fünf Jahre vergehen, bis Robert auf Regisseur Martin Scorsese (82) traf. Dieses Treffen markierte den Beginn einer der fruchtbarsten Partnerschaften Hollywoods, als die beiden 1973 mit "Hexenkessel" einen Film drehten, der ihn endgültig als Schauspielgröße etablieren sollte.

Der Erfolg, den Robert seither genießt, ist legendär. Über die Jahrzehnte hinweg hat er sich als einer der vielseitigsten und talentiertesten Schauspieler seiner Generation etabliert. Heute ist er zweifacher Oscar-Preisträger und wurde insgesamt acht Mal für die renommierteste Auszeichnung des Films nominiert. Oft betonte er, wie wichtig Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen in den schwierigen Anfangsjahren waren. Unglaublich, dass dieser Statist im Restaurant einmal zu einem der meistgefeierten Darsteller der Welt werden sollte.

Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York

Getty Images Martin Scorsese im Oktober 2024

Getty Images Rober De Niro in Cannes 2023