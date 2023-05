Süß! Jenny Frankhauser gratuliert Mama Iris zum Muttertag

Am Muttertag denkt Jennifer Frankhauser (30) ganz besonders an ihre Mama Iris Klein (55)! Die Familie musste in den vergangenen Wochen eine ganze Menge durchstehen: Peter Klein (56) verließ seine Ehefrau Iris Anfang des Jahres. Grund dafür soll die Schauspielerin Yvonne Woelke (41) gewesen sein. Ihre beiden Töchter Jenny und Daniela Katzenberger (36) standen ihr in dieser schwierigen Zeit aber immer bei. Zum Muttertag zeigt Jenny jetzt einmal mehr, wie groß der Zusammenhalt in der Familie ist!

Auf Instagram postete Jenny mehrere Aufnahmen mit ihrer Mutter und gratulierte ihr: "Alles Liebe zum Muttertag." Außerdem konnte die Beauty, die selbst vor ein paar Monaten zum ersten Mal Mama geworden ist, sich in der Kommentarspalte einen kleinen Scherz nicht verkneifen: "Sehe älter aus als meine Mutter. Was tun?" Dani ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihrer Mama liebe Worte zu widmen.

Auch Jenny selbst wurde an ihrem ersten Muttertag von ihren Liebsten so richtig verwöhnt. "Ich durfte heute an meinem ersten Muttertag ausschlafen und wurde mit einem Frühstückstisch überrascht. Damian saß ganz toll mit am Tisch", erzählte die Influencerin gerührt – von ihrem Sohnemann habe sie sogar einen Blumenstrauß bekommen.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Dani Katzenberger, Jenny Frankhauser und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de