Nach Ehe-Aus: Danni Katzenberger hilft Mama Iris beim Umzug

Iris Klein (55) kann auf die Unterstützung ihrer Töchter Daniela Katzenberger (36) und Jennifer Frankhauser (30) zählen! Die Reality-TV-Bekanntheit warf ihrem Ehemann Peter Klein (55) vor, untreu gewesen zu sein. Nach anfänglichem Abstreiten gab er zu, Gefühle für Yvonne Woelke (41) entwickelt zu haben. Die Ehe mit der Brünetten will er nicht mehr retten. Deshalb lässt das Paar sich nun scheiden. Iris zieht jetzt aus – da muss sie aber nicht alleine durch!

In ihrer Instagram-Story teilte Iris' Tochter Danni ein Foto von Tüten und Umzugskartons und markierte ihre Mutter – auch ihre Schwester hilft offenbar tatkräftig beim Umzug. "Jetzt ist es endgültig. So unreal. Wie konnte das nur passieren... Ich checke es nicht. Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Wie gut kennst du einen Menschen wirklich?", schrieb Jenny zu dem Foto eines vollgepackten Autos.

Das Ex-Paar scheint relativ schnell eine Regelung gefunden zu haben, was die Wohnsituation betrifft. "Peter bleibt aktuell auf der Miet-Finca. Die kostet 3.000 Euro Miete. Die zahlt er in Zukunft alleine, denn ich habe jetzt eine andere Wohnung", berichtete Iris.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / jenny_frankhauser Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser im Sommer 2021

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

