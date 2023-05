Julian Zietlows Neue trägt auf Instagram seinen Nachnamen!

Was hat das zu bedeuten? Seit einigen Wochen gibt es eine neue Frau in Julian Zietlows Leben: Der Unternehmer kehrte seinem alten Leben in Deutschland und seiner Familie den Rücken und reiste nach Thailand – dort lebte er sich mit seiner neuen Partnerin Kate Kolosavskaia aus und sorgt seitdem mit seinen offenen Talks über Sex und Drogen für Schlagzeilen. Folgte auf die Blitzliebe nun eine Blitzhochzeit? Zumindest hat Kate auf Social Media nun Julians Nachnamen angenommen...

Die Brünette hat neben ihrem Hauptaccount auf Instagram noch einen weiteren. Doch der Name, den sie sich dort gegeben hat, befeuerte die Gerüchteküche ordentlich – dort heißt sie nämlich nicht Kate Kolosavskaia, sondern Kate Zietlow. Ob das etwa bedeutet, dass die schöne Russin und der ehemalige Fitness-Influencer sich bereits das Jawort gegeben haben?

Ob Julian und Kate tatsächlich verheiratet sind, ist noch unklar – jedoch könnte die Namensänderung auch einfach den Hintergrund haben, dass der 38-Jährige seine neue Partnerin immer wieder als seine "spirituelle Ehefrau" bezeichnet.

