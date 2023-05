Nach Knutschfotos mit Ekat: Ist Timon etwa gar nicht Single?

Da stimmt was nicht! Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36) hatten in diesem Jahr gemeinsam ihr Glück bei Let's Dance versucht. In der vergangenen Show war der Traum auf den Titel zwar geplatzt – doch privat scheinen sie nicht aufeinander zu verzichten! Am Sonntag tauchten Fotos der beiden auf, wie sie turtelnd durch die Kölner Straßen laufen. Aber jetzt gibt es neue Gerüchte: Timon soll weiterhin in einer Beziehung sein!

Ein Insider behauptet gegenüber Bild, dass der Mentalist sich gar nicht von seiner Freundin Sarah getrennt haben soll: "Timon ist nicht solo. Er betrügt seine Verlobte mit Ekat – und umgekehrt. Ja, er zog über Ostern aus, aber wollte nach der Show zurück zu Sarah kommen." Die Profitänzerin soll aber nichts davon wissen, dass der Lockenkopf seine Beziehung angeblich doch nicht beendet hat.

Die Fotos der beiden zeigten das einstige Tanzpaar ziemlich innig miteinander. Eng umschlungen liefen sie durch die Stadt – auf einem weiteren Schnappschuss schauen sie sich tief in die Augen und sitzen eng beieinander auf einer Parkbank. Auf einem letzten Bild sieht es tatsächlich danach aus, als würden sie sich sanfte Küsse auf die Lippen hauchen.

Instagram / timonkrause Timon Krause und Ekaterina Leonova

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance", 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause

