Nach Tanz-Aus: Knutscht Ekat hier etwa mit Timon Krause?!

Ist das der Beweis, auf den alle gewartet haben? Timon Krause (28) schwang gemeinsam mit Ekaterina Leonova (36) bei Let's Dance wöchentlich das Tanzbein. Vergangenen Freitag musste das Star-Profi-Duo kurz vor dem Finale die Show verlassen. Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass es zwischen den beiden nicht bloß auf der Tanzfläche heiß hergehen soll – außerdem sollen sich die Tänzerin und der Mentalist zeitgleich von ihren Partnern getrennt haben. Nun wurden Ekat und Timon vermeintlich miteinander knutschend erwischt!

Fotos, die Bild vorliegen, zeigen das einstige Tanzpaar ganz schön vertraut miteinander. Arm in Arm laufen sie bei Nacht durch die Straßen von Köln. Ein weiterer Schnappschuss zeigt Timon und Ekat sich tief in die Augen schauend auf einer Parkbank – offenbar kurz vor einem Kuss! Doch dann der Hammer: Am Rheinufer schmusen die Turteltauben so innig, dass es aussieht, als würden sie tatsächlich ihre Lippen miteinander versiegeln!

Während der Sendung fiel den Fans immer wieder das vertraute Verhalten des Tanzpaares auf. "Ekat starrt nur Timon an", bemerkte ein User auf Twitter. Weitere Nutzer teilen diese Meinung wohl und schrieben: "Kann mir auch keiner erzählen, dass zwischen Ekat und Timon nichts geht."

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause

