Julian Zietlow nimmt schon seit zweieinhalb Jahren Drogen!

Julian Zietlow spricht über seinen Drogenkonsum. Gemeinsam mit seiner Frau Alina Schulte im Hoff hatte sich der Sportinfluencer nicht nur ein Imperium, sondern auch eine eigene kleine Familie aufgebaut. Doch im Juli 2022 packte der zweifache Vater seine Koffer und verschwand nach Thailand. Dort angekommen schloss er sich einer Sekte an und verfiel den Drogen. In einem Video sprach Julian jetzt offen über seinen Drogenkonsum.

In der zweiten Folge des "Four Junkies"-Podcasts plauderte Julian kurzerhand aus, welche Drogen er bereits genommen habe: "Mushrooms, LSD, ich habe ein Retreat gemacht, das ging sieben Tage [...]. Dieser unbedingte Willen, zu sich selber zu kommen, hat mich zu dieser pflanzlichen Medizin geführt." Außerdem stellte er klar: "Ich mache das seit zweieinhalb Jahren. [...] Alles, was sich gut anfühlt, ist gut."

Erst kürzlich hatte sich Julian zu den Drogengerüchten um ihn zu Wort gemeldet. "Wenn man das auf die Drogen schiebt: 'Der ist wegen der Drogen so geworden.' Was soll's? Geht's mir gut oder nicht? Das kann ja nur ich sagen. Und mir geht's fantastisch", erklärte der ehemalige Fitness-Star gegenüber RTL.

