Tenniskarriere in Gefahr? Schwangere Naomi Osaka wehrt sich

Naomi Osaka schlägt zurück! Die erfolgreiche Tennisspielerin hatte Anfang des Jahres überglücklich verkündet, dass sie und ihr Partner Rapper Cordae ihren ersten Nachwuchs erwarten. Daher wird sie für eine gewisse Zeit mit ihrem geliebten Sport pausieren. Sehr zum Bedauern einiger Leute, die sich nun über ihre Karriere sorgen und ihre Leistung infrage stellen. Doch Naomi lässt dies nicht auf sich sitzen und wehrt sich gegen die Kritiker.

Via Twitter machte die 25-Jährige ihrem Ärger Luft. "Übrigens, an die Leute, die sich plötzlich Sorgen um meine Karriere machen – es gibt viele männliche Athleten mit Kindern, die deutlich weniger erfolgreich sind, um die solltet ihr euch lieber kümmern", schoss Naomi zurück. Abschließend schrieb Naomi: "Ich will nicht versuchen, daraus eine Männer- und Frauensache zu machen, aber seien wir mal ehrlich."

Die werdende Mutter kann voller Stolz auf ihre Erfolge zurückblicken. 2019 war sie die erste japanische Tennisspielerin, die die Weltrangliste im Dameneinzel anführte. Insgesamt vier Grand-Slam-Turniere konnte Naomi bisher gewinnen und zählt zu der Weltspitze.

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka im Mai 2022

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka, Tennisspielerin

Getty Images Naomi Osaka bei den Miami Open

