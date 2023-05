Deshalb musste Prinz Harrys Biograf vor Gericht aussagen

Geriet Omid Scobie wegen Prinz Harry (38) ins Kreuzfeuer? Der Journalist ist einer der beiden Autoren der Biografie "Finding Freedom", die von dem Royal und seiner Frau Herzogin Meghan (41) handelt. Gemeinsam mit anderen Prominenten hatte das Ehepaar eine Klage gegen ein großes britisches Medienunternehmen erhoben, das sich unrechtmäßig persönliche Informationen beschafft haben soll. Auch für den Biografen wurde es ernst: Denn Omid musste vor Gericht aussagen.

Laut Hello musste der 41-Jährige am Montag in den Zeugenstand treten. Ihm wurde vorgehalten, dass sein Buch für Harry und Meghan von Vorteil gewesen sei. Außerdem soll Omid daran interessiert gewesen sein, den beiden im Prozess zu helfen. Die Vorwürfe wies der Waliser von sich und betonte, dass er keinen engen Kontakt mit den Sussexes habe: "Ich habe keine Telefonnummer [des Herzogs], ich habe mich nie mit ihm getroffen."

Wie The Independent berichtete, wird auch Harry eine Zeugenaussage machen und als einer von drei "repräsentativen" Klägern vor Gericht erscheinen. Laut dem 38-Jährigen habe der Presseverlag unter anderem sein Handy ausspioniert und seine Sprachnachrichten gehackt.

