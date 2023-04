Prozess im Mai: Auch Prinz Harry wird als Zeuge auftreten!

Prinz Harry (38) wird aussagen. Der royale Aussteiger verbrachte vor wenigen Wochen einige Tage in London. Dort entschied das Gericht, ob seine Klage gegen ein großes britisches Medienunternehmen verhandelt wird. Er hatte Anzeige gegen den Presseverlag wegen unrechtmäßiger Informationsbeschaffung erstattet. Nun wird der Prozess im Mai beginnen und ist wohl auf etwa sechs Wochen angesetzt. Und Harry wird als einer der Zeugen sogar aussagen.

Wie The Independent erfahren haben will, habe Harry bereits zugesagt, eine Zeugenaussage zu machen. Er wird als einer von drei "repräsentativen" Klägern vor Gericht auftreten. Diese wurden als "Testfälle" beispielhaft aus der großen Gruppe von prominenten Klägern ausgewählt. Der 38-Jährige wirft dem Unternehmen vor, unter anderem sein Handy ausspioniert und seine Sprachnachrichten gehackt zu haben. Auch wenn die Verhandlung voraussichtlich mehrere Wochen dauern wird, soll Harrys Aussage nur etwa drei Tage in Anspruch nehmen.

Der Prozessauftakt soll am 9. Mai sein – nur drei Tage nach der Krönung von Harrys Vater König Charles (74). Auch wenn diese immer näher rückt, ist nach wie vor unklar, ob der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan (41) zur Zeremonie erscheinen werden. Allerdings wäre es wohl nicht besonders vorteilhaft für sie, nicht teilzunehmen. Royal-Experte Richard Fitzwilliams erklärte dem Ok! Magazine, dass ihre Abwesenheit sich negativ auf ihre beruflichen Verträge auswirken könnte.

Getty Images Prinz Harry während eines Deutschland-Besuches

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

