"Selling Sunset"-Maklerin Vanessa Villela wechselt die Firma

Vanessa Villela (45) nimmt ihre Karriere wieder selbst in die Hand! Die schöne Maklerin aus Mexiko startete 2019 mit der TV-Show Selling Sunset durch – seitdem ist sie nicht nur als Maklerin erfolgreich, sondern auch noch ein richtiger Fernsehstar. Die Brünette war in der vierten Staffel zur Immobilien-Serie gestoßen und war danach weiter in der fünften Runde zu sehen. Allerdings wird die Mexikanerin keine weitere Staffel mehr drehen: Vanessa verlässt die Oppenheim Group und geht zu einer konkurrierenden Agentur!

"Ich freue mich sehr, wieder bei The Agency zu sein. Dort hat meine Karriere begonnen und es fühlt sich sehr gut an, zurück zu sein. Es fühlt sich wie ein Zuhause an", erklärt der TV-Star People. The Agency ist ein Luxusunternehmen mit Sitz in Los Angeles, bei dem Vanessa sich nun wieder auf die Karriere abseits der Kamera konzentrieren wolle. Außerdem äußerte sie sich zu ihrem Ausstieg bei der Oppenheim Group und "Selling Sunset": "Es war eine einvernehmliche Entscheidung."

Dass die Schönheit zu einer konkurrierenden Agentur wechselt, habe nichts mit ihren Kolleginnen bei "Selling Sunset" zu tun. Vor allem mit Maya Vander und Christine Quinn (34) wolle sie den Kontakt halten. "Man kommt mit einigen sehr gut aus und mit anderen nicht so gut, aber so ist die Show", stellt der Realitystar klar.

