Nicole Young erklärt mögliche Rückkehr zu "Selling Sunset"

Nicole Young (55), bekannt aus der Netflix-Serie Selling Sunset, hat sich nun zu ihrer Zukunft bei der Show geäußert. Nachdem das Produktionsteam sie aufgrund eines eskalierten Konflikts mit Kollegin Chrishell Stause (43) für die neunte Staffel pausieren ließ, erklärte Nicole gegenüber Us Weekly, dass sie nicht aus dem Cast entlassen worden sei. Dennoch gestand sie, dass sie sich aktuell unsicher sei, ob sie in dem "kontroversen Umfeld" weitermachen wolle. "Selling Sunset war eine großartige Erfahrung, aber es definiert nicht mein Leben", so die Maklerin. Sie betonte, dass sie abseits der Show ein erfülltes Leben habe, das nicht durch die Reality-TV-Dynamik verzerrt werden könne.

Die Fehde zwischen Nicole und Chrishell schwelt bereits seit Nicoles erstem Auftritt in Staffel sechs, als sie ihrer Kollegin vorwarf, sich unrechtmäßig die Anerkennung für einen ihrer Immobilienverkäufe gesichert zu haben. Seitdem eskalierte der Streit immer wieder, unter anderem durch Anschuldigungen von Chrishell, Nicole sei während der Dreharbeiten unter Drogeneinfluss gewesen. In Staffel acht sorgte Nicole zudem für Wirbel, als sie Emma Hernan (33) bezichtigte, eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt zu haben – eine Behauptung, die Emma kategorisch zurückwies. Chrishell hatte zuvor öffentlich erklärt, dass sie nicht mit Nicole weiterarbeiten wolle, diese Aussage jedoch später relativiert.

Neben der professionellen Ebene scheint Nicole privat ebenfalls oft missverstanden zu werden. In der Vergangenheit wurde ihr vorgeworfen, einen homophoben Kommentar auf Instagram gelikt zu haben, was sie als Fehlinterpretation bezeichnete. Maya Vander, selbst ehemaliges Cast-Mitglied der Show, nahm Nicole in Schutz und erklärte, es handele sich um ein Missverständnis, da Nicole nur die Unterstützung für sich selbst hervorheben wollte. Trotz dieser Spannungen bleibt "Selling Sunset" für Fans nicht nur ein Immobilienformat, sondern vor allem eine Bühne für zwischenmenschliche Dramen, die hinter den Kulissen oft genauso spannend wie die vorgestellten Luxusanwesen sind.

Anzeige Anzeige

Netflix Der "Selling Sunset"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrishell Stause, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige