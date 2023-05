Vor Krönungszeremonie: Das fragte Prinz William seine Kinder

Prinz William (40) wollte sicherstellen, dass es seinen Kids gut geht. Zusammen mit seiner Gattin Prinzessin Kate (41) hat der britische Thronfolger drei Sprösslinge – Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Die drei hatten auch am 6. Mai, während König Charles' (74) Krönung, eine wichtige Rolle gespielt. Zuvor schien William vor allem um seine beiden Jüngsten besorgt. Deswegen stellte er auf süße Weise sicher, dass es Charlotte und Louis gut geht!

Auf ihrem YouTube-Account teilten der Prinz und die Prinzessin von Wales ein Video des Tages, an dem Charles den britischen Thron bestieg. Im Wohnzimmer des Kensington Palace kamen die beiden mit Charlotte und Louis zusammen, ehe es mit dem Wagen zur Westminster Abbey ging. Der Trubel und die große Medienpräsenz bereiteten dem 40-Jährigen bezüglich seines Nachwuchses offenbar Sorgen. Deswegen fragte William seine Kinder: "Seid ihr beiden so weit?"

Pünktlich waren William, Kate und ihre Mini-Royals aber nicht zur Krönung erschienen. Die Familie kam sogar erst nach Charles und Königin Camilla (75) bei der Kirche an. Das soll vor allem dem Monarchen so gar nicht gepasst haben. "Ziemlich unfassbar, dass das so lange dauert. Und ich bin angepisst, weil ich hier sitze und auch nicht jünger werde", soll der 74-Jährige laut einer Lippenleserin in seiner Kutsche gemeckert haben.

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, König Charles' Krönung

Getty Images König Charles und Königsgemahlin Camilla, Mai 2023

