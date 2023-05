Genervt? So nörgelte König Charles auf dem Weg zur Krönung

König Charles III. (74) war offenbar ziemlich angespannt. Am Samstag war der große Tag: Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) wurde im Rahmen einer traditionellen Zeremonie in der Westminster Abbey offiziell zum britischen Monarchen gekrönt. Bis dahin war der zeitliche Ablauf ziemlich durchgetaktet – denn vom Buckingham-Palast aus ging es in einer aufwendigen Prozession in Richtung der Kirche. Doch Charles dauerte das wohl alles zu lange: In seiner Kutsche regte sich der König mächtig auf.

Wie eine Lippenleserin in einem TikTok-Video verrät, war Charles auf dem Weg zur Kirche offenbar ziemlich gereizt. "Ziemlich unfassbar, dass das so lange dauert. Und ich bin angepisst, weil ich hier sitze und auch nicht jünger werde", soll der 74-Jährige laut der Expertin gestänkert haben, während er gemeinsam mit seiner Gattin Königin Camilla (75) in seiner pompösen Kutsche wartete.

Spätestens am Tag nach der Krönung fiel jedoch jegliche Last von dem frisch gekrönten Royal ab – immerhin zeigte sich Charles im Rahmen des großen Konzerts zu Ehren des neuen Königspaares sichtlich ausgelassen. Ebenso wie Prinz William (40) oder Prinzessin Kate (41) schwangen auch der Monarch und seine Liebste sogar das Tanzbein, während Katy Perry (38) oder Take That auf der Bühne vor dem Schloss Windsor performten.

Getty Images König Charles und Queen Camilla auf dem Balkon des Buckingham Palace

Getty Images König Prinz und seine Camilla am Tag der Krönung

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Krönungskonzert

