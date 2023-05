Wegen Hauskauf: Datet Kim Kardashian jetzt etwa Tom Brady?

Kommen sich Tom Brady (45) und Kim Kardashian (42) etwa näher? Der einstige Footballstar und seine Ex-Frau Gisele Bündchen (42) beendeten ihre Ehe erst Ende 2022. Die Unternehmerin lebt schon länger getrennt von ihrem Ex Kanye West (45). Auch das ehemalige Traumpaar ist mittlerweile geschieden. Und das könnte die beiden zusammen gebracht habe: Es kursieren immer mehr Gerüchte, dass Kim und Tom miteinander ausgehen.

Insidern zufolge soll Kim sich gerade erst ein Haus in Florida gekauft haben – genauer gesagt in Toms Nachbarschaft. Und dafür soll sie sich den Rat des Sportlers eingeholt haben. Das befeuert die Gerüchte, dass die beiden sich nähergekommen sind. Laut der Klatschseite Deuxmoi wurden sie sogar schon bei einem gemeinsamen Ausflug im Golfkart gesehen. Doch Bekannte dementierten die Spekulationen bereits. "Kim und Tom sind befreundet. Sie rief an und fragte nach einem Rat zu Baker's Bay", erklärte eine Quelle gegenüber Page Six.

Aufmerksamen Beobachtern mag auch aufgefallen sein, dass Kim zuletzt viel Zeit bei Basketballspielen verbracht hatte. Es war vermutet worden, dass sie mehr Interesse an den Spielern als an der Sportart habe. Aber ein Insider hatte im Gespräch mit RadarOnline erklärt, sie sei "absolut nicht" mit einem Spieler liiert. Kim sei einfach sportbegeistert und unterstütze ihren Heimatverein der Los Angeles Lakers.

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2023 in New York

Getty Images Tom Brady, Dezember 2022

ZUMAPRESS.com / MEGA Kim Kardashian beim Lakers-Spiel, Mai 2023

