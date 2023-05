Ständig beim Basketball: Datet Kim Kardashian einen Spieler?

Kim Kardashian (42) hat neuerdings einen Stammplatz beim Basketball! Zuletzt wird die Unternehmerin immer wieder bei den Play-off-Spielen der Los Angeles Lakers gesehen. In der ersten Reihe gab sie beispielsweise beim letzten Spiel eine tolle Figur neben ihrer Freundin Sarah Staudinger ab. Ihre ständige Anwesenheit regte die Spekulationen an, ob die vierfache Mutter vielleicht einen der Spieler datet – und ihren Schatz aus nächster Nähe bestmöglich unterstützen will. Doch Kim ist wohl einfach nur ein großer Fan!

Ein Insider stellt gegenüber Radar Online klar: Der Realitystar sei "absolut nicht" mit einem der Basketballspieler zusammen. Kim als Sportbegeisterte wolle einfach nur ihre Heimatstadt Los Angeles unterstützen und eine gute Zeit mit ihren Liebsten verbringen. Die begehrten Plätze ganz vorne am Spielfeld habe Sarahs Ehemann, der gleichzeitig Kims Agent ist, für sie organisiert.

Seit April 2023 spielt auch Tristan Thompson (32) bei den Lakers – mit dem untreuen Ex-Freund ihrer Schwester Khloé (38) versteht sich Kim weiterhin bestens. Sie teilte auch einige Bilder des Sportlers in Action. Doch die Quelle betont, dass Kim sich die Spiele unabhängig davon ansehe, ob Tristan im Kader sei oder nicht.

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian und ihr Sohn Saint West im April 2023 beim Basketball

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian and Sarah Staudinger im Mai 2023 beim Basketball

Anzeige

Instagram / realtristan13 Kim Kardashian und Tristan Thompson, US-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de