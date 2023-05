Julian Claßen überrascht Tanja in Kanada mit Geschenken!

Wie süß! Julian (30) und Bibi Claßen (30) waren das YouTube-Traumpaar schlechthin gewesen. Die beiden waren knapp 13 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen, vier davon verheiratet. Inzwischen ist alles aus und Julian auch offiziell wieder in einer Beziehung – mit der Schwimmerin Tanja Makarić (26). Und die hat es ihm echt angetan, denn: Julian schickt Tanja sogar Geschenke in ihren Kanada-Urlaub!

Daran lässt die Beauty ihre Fans bei Instagram jetzt teilhaben. In ihrer Story zeigt sie einen großen Blumenstrauß mit zahlreichen rosafarbenen Rosen. Und auch an die Snacks für seine Liebste hat Julian gedacht – in einem kleinen Paket befinden sich mehrere mit Schokolade überzogene Erdbeeren. Damit macht er Tanja offensichtlich sehr glücklich, denn sie versieht das Bild mit drei Herz-Emojis und schreibt: "Einfach hier nach Vancouver bestellt."

Erst vor wenigen Tagen schwärmte der YouTuber im Promiflash-Interview beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln von seiner Tanja. "Ich schätze besonders, dass wir uns immer vertrauen können und dass wir aufeinander zählen können. Das Zwischenmenschliche stimmt, das ist sehr toll", erklärte er. Nach den turbulenten Zeiten nach der Trennung von Bibi gehe es ihm jetzt wieder gut. "Es hat sich super gewendet und ich bin sehr glücklich", freute sich Julian.

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Julians Geschenken

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de