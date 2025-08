Hat Tanja Makarić Angst vor Zunahme durch Schwangerschaft?

Tanja Makarić (28) hat erst kürzlich ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und begeistert ihre Fans seither mit Details zu diesem neuen Lebensabschnitt. Während einer Fragerunde auf Instagram beantwortete sie nun auch sehr persönliche Fragen. Ein Fan wollte wissen, ob ihr die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft schwerfalle. Die Influencerin hat daraufhin ganz offen geantwortet, dass sie keinerlei Probleme damit habe: "Null. Ich finde es sogar richtig super, ich weiß nicht, wieso. [...] Ich finde es krass, was mein Körper da macht."

Mit ehrlicher Begeisterung erklärte sie in ihrer Story, wie unglaublich sie es findet, was der weibliche Körper während einer Schwangerschaft leisten kann. "Es ist für mich immer noch verrückt, dass Frauen sowas machen", so Tanja. Eine Unsicherheit oder gar Angst vor der Zunahme scheint bei ihr völlig unbegründet. Stattdessen dominiert die Freude über dieses besondere Kapitel in ihrem Leben.

Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft konnte die 28-Jährige ihre Gefühle kaum in Worte fassen und teilte mit ihren Fans emotionale Bilder von ihrem Babybauch. Tanja, die durch ihre fröhliche Art und ihre Nahbarkeit in den sozialen Medien bekannt wurde, lässt sich offenbar ganz auf ihre Rolle als zukünftige Mama ein und scheint die Veränderungen, die diese mit sich bringt, sichtlich zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Anzeige