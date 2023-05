Traumfrau: Das schätzt Julian Claßen an Tanja ganz besonders

Julian Claßen (30) hat seinen passenden Deckel gefunden! Der YouTuber und Bibi Claßen (30) galten als absolutes Traumpaar – ihre Beziehung war jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Trotz zwei gemeinsamer Kinder trennten sich die beiden und sind inzwischen an neue Partner vergeben. Während Bibi mit Timothy Hill zusammen ist, liebt Julian die Influencerin Tanja Makarić (26). Doch was schätzt der Webstar an seiner Herzensdame ganz besonders? Das verriet er Promiflash!

"Ich schätze besonders, dass wir uns immer vertrauen können und dass wir aufeinander zählen können. Das Zwischenmenschliche stimmt, das ist sehr toll", schwärmte Julian im Interview mit Promiflash beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. Nach der turbulenten Zeit gehe es dem 30-Jährigen heute wieder richtig gut. "Es hat sich super gewendet und ich bin sehr glücklich", freute sich der Zweifach-Papa.

Aufgrund der Kinder pflege Julian dennoch weiterhin den Kontakt zu Bibi. "Jeder hat immer eine Woche lang die Kinder und dann schicken wir uns immer Bilder von den Kindern und halten uns auf dem Laufenden, wie es ihnen geht", gab er Einblick in das Familienleben.

