Julian Nagelsmann wusste nichts von seinem Bayern-Rauswurf

Für ihn kam das alles ziemlich unerwartet. Julian Nagelsmann erkämpfte viele Siege mit dem FC Bayern München. Trotz allem wurde der Startrainer mitten in der Saison ganz plötzlich entlassen. Stattdessen wurde Thomas Tuchel (49) als Trainer eingestellt. Für Fans und Spieler kam diese Entscheidung der Verantwortlichen ziemlich unerwartet. Aber offensichtlich hat auch Julian selbst nichts von der Personalveränderung auf seiner Stelle gewusst.

Julians Berater Volker Struth äußerte sich im Podcast "Phrasenmäher" zu den Hintergründen des Rauswurfs. "Ich war in einem Kölner Restaurant. Wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken als ich einen Anruf eines Journalisten erhielt, der mir sagte: 'Das ging aber jetzt schnell mit Julian!' Ich antwortete: 'Was meinst du?' Und er sagte: 'Wie, das weißt du noch nicht? Der Julian ist raus und der Tuchel neuer Trainer!'" Als der Berater schließlich Julian kontaktierte, fiel dieser aus allen Wolken und fragte seine Berater, ob sie ihn auf den Arm nehmen wollten.

Erst nachdem das Team um Volker sich an den Sportvorstand der Bayern Hasan Salihamidžić (46) gewandt hatte, erfolgte Klarheit: "Und dann kam der Anruf: 'Kommt doch morgen ins Büro an die Säbener Strasse.' Und dann wussten wir, dass da was dran ist", führte Volker weiter aus.

