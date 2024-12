Julian Nagelsmann und seine Lena turteln bei Basketballspiel

Julian Nagelsmann und seine Partnerin Lena Wurzenberger haben augenscheinlich immer eine gute Zeit zusammen und zeigen das auch gerne öffentlich. So am Donnerstag bei einem Euroleague-Basketballspiel des FC Bayern München gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz. Der Fußballtrainer und die Journalistin saßen in der ersten Reihe, wirkten bestens gelaunt – und insbesondere überglücklich. Immer wieder warfen sich Julian und Lena verliebte Blicke zu, unterhielten sich angeregt und fieberten bei dem Match mit.

Am Ende durften Julian und seine Herzensdame dann auch jubeln. Der FC Bayern siegte vor heimischem Publikum in München triumphierend mit 94 zu 80. Den Sieg der Basketballmannschaft beklatschten die Turteltauben strahlend, wie die Fotos zeigen. Doch noch ein süßes Detail fingen die Fotografen vor Ort ein: Julian konnte seine Augen gar nicht von seiner Lena lassen und blickte sie immer wieder verliebt an.

2022 begann die Liebesgeschichte der beiden – seither sind sie unzertrennlich. Damals trainierte Julian noch den Rekordmeister der ersten Fußball-Bundesliga, den FC Bayern München. 2023 verließ er diesen und wurde Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bei der diesjährigen Fußball-EM unterstützte seine Freundin ihn stets von der Tribüne aus. Julian ist mehr als glücklich mit ihr. Vor allem die Tatsache, dass sein Nachwuchs aus seiner Ehe mit Verena Lena mag, freut ihn. "Für mich ist es ein Segen, dass sich meine Kinder mit meiner Lebensgefährtin gut verstehen. Das gibt mir mehr Ruhe", gab er im September im Stern-Interview preis.

Anzeige Anzeige

kolbert-press/Ulrich Gamel/ActionPress Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige