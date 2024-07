Offiziell getrennt: Julian Nagelsmanns Scheidung ist durch!

Im Sommer 2022 hatten sich Julian Nagelsmann und seine Ex getrennt. Jetzt, fast zwei Jahre später, ist der deutsche Nationaltrainer auch auf dem Papier ein freier Mann. Laut Bild stand heute um 11 Uhr die endgültige Scheidung von seiner Ex-Frau auf dem Sitzungsplan des Amtsgerichts München. Und wie ein Foto des Blatts zeigt, könnte Julian wohl nicht glücklicher über diesen Umstand sein. Total lässig, in kurzer Hose, einem Poloshirt und offenem Hemd betritt er breit grinsend das Gerichtsgebäude.

Nur 40 Minuten soll es gedauert haben, bis er und seine Ex auch offiziell geschiedene Leute waren. Sowohl der Bundestrainer als auch seine einstige Frau hatten das Ziel, sich einvernehmlich zu einigen. Wie das Newsblatt berichtet, sei die Atmosphäre vor Gericht dementsprechend entspannt gewesen – und das von beiden Seiten aus. Nach Informationen des Nachrichtenportals hätten sich die Ex-Eheleute darauf geeinigt, dass Julians Ex und ihre gemeinsamen Kinder mietfrei in einem Penthouse in München wohnen dürfen. Außerdem soll sie eine Villa im bayerischen Alpenvorland zugesprochen bekommen haben sowie eine Unterhaltszahlung von mehreren Tausend Euro monatlich.

Damit hätte der Bundestrainer nun offiziell die Möglichkeit, den nächsten Schritt mit seiner jetzigen Freundin Lena Wurzenberger zu gehen. Julian ist kurz nach der Trennung von seiner Ex-Frau mit der ehemaligen Bild-Reporterin zusammengekommen. Sie hatten sich damals im Rahmen der Arbeit kennengelernt. Denn während die 31-Jährige als Sportreporterin in München tätig war, arbeitete der 36-Jährige als Trainer des FC Bayern.

Getty Images Julian Nagelsmann vor dem Freundschaftsspiel gegen die USA

Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann

