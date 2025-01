Julian Nagelsmann bleibt bis EM 2028 deutscher Bundestrainer

Julian Nagelsmann bleibt auch in den kommenden Jahren Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der 36-Jährige hat seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis zur Europameisterschaft 2028 verlängert. Diese Entscheidung wurde offiziell auf der Webseite des DFB bekanntgegeben. Julian, der ursprünglich nur bis zur EM 2024 in Deutschland verpflichtet war, äußerte in einer Erklärung seine Freude über die weitere Zusammenarbeit: "Dieses großartige Feedback, das wir alle, nicht nur ich, jeden Tag bekommen, zeigt uns, dass unser gemeinsamer Weg richtig ist. Und er ist noch nicht zu Ende. Wir haben alle zusammen – Fans, Mannschaft und Trainerteam – etwas geschaffen, das wir jetzt erfolgreich weiterentwickeln wollen. Wir wollen zusammen Titel gewinnen."

In seiner Stellungnahme erklärte der glücklich vergebene Bundestrainer, wie sehr er die Rolle mittlerweile schätze und in ihr eine längerfristige Perspektive sehe: "Als ich zum DFB kam, hätte ich mir nicht vorstellen können, bis über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein. Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet." Die Entscheidung des DFB zeigt deutlich, dass das Vertrauen in die Fähigkeiten von Julian Nagelsmann trotz des frühen Ausscheidens bei der EM groß ist. Unter seiner Leitung präsentierte sich die Mannschaft in den vorherigen Spielen oft mit überzeugenden Leistungen, wie etwa beim Sieg gegen Dänemark in der K.o.-Phase.

Julian Nagelsmann, der im vergangenen Jahr das Amt von Hansi Flick (59) übernommen hatte, ist einer der jüngsten Bundestrainer in der Geschichte des DFB. Seine Karriere als Trainer begann früh, nachdem ihn Verletzungen aus der aktiven Laufbahn brachten. Persönlich gilt der gebürtige Bayer als reflektierter und akribisch arbeitender Coach, der für seine modernen Ansätze geschätzt wird. Trotz des Drucks und öffentlicher Kritik soll er nahbar und bodenständig geblieben sein, besonders in Gesprächen mit seinen Spielern. Fans und Team setzen darauf, dass sein fortgesetzter Einsatz den deutschen Fußball zurück zu alter Stärke führen kann.

Getty Images Julian Nagelsmann, Bundestrainer

kolbert-press/Ulrich Gamel/ActionPress Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im Dezember 2024

