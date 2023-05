Nach Streit? Matthias Schweighöfer und seine Ruby strahlen

Fließt doch kein böses Blut zwischen den beiden? Schon seit knapp vier Jahren sind Matthias Schweighöfer (42) und Ruby O. Fee (27) ein Paar. Doch nicht bloß abseits der Kamera sind die beiden Schauspieler ein absolutes Dream-Team. Bei "Army of Thieves" hatten sie erstmals zusammen am Set gearbeitet. Vergangene Woche beim Deutschen Filmpreis schien die Stimmung zwischen dem Paar allerdings nicht ganz so rosig zu sein. Davon ist nun keine Spur mehr zu sehen – Matthias und seine Ruby strahlen gemeinsam in Cannes!

Ganz in Schwarz gekleidet erschien das Paar zu der Eröffnungszeremonie des Films "Jeanne du Barry" in Cannes. Während sich der "Der Nanny"-Darsteller in einem klassischen Anzug mit einer Brosche in Form eines Vogels und blauem Edelstein präsentierte, flashte seine Angebetete in einem extravaganten Kleid mit Puffärmeln und hohem Beinausschnitt. Dazu kombinierte die 27-Jährige eine längliche Sonnenbrille und trug die Haare zu einem voluminösen Dutt gebunden. Während ihres gemeinsamen Auftrittes hielten sie einander an den Händen und strahlten für die Fotografen.

Auf Paparazzi-Aufnahmen vom Deutschen Filmpreis, die unter anderem Bild vorliegen, scheint es fast so, als habe sich das Paar in die Haare bekommen: Matthias zischt seiner Freundin etwas zu, diese schaut ihn dabei nur genervt an. Ruby dreht dem Blondschopf dann augenscheinlich den Rücken zu – als die zwei jedoch die Fotografen erblicken, posieren sie gemeinsam für die Kamera, wirken dabei aber leicht angespannt.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee in Cannes 2023

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Berlinale 2023

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Premiere von "She Came to Me"

