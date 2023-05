Fliegen bei Matthias Schweighöfer und Ruby hier die Fetzen?

Kam es beim Deutschen Filmpreis zu einer Auseinandersetzung zwischen Matthias Schweighöfer (42) und Ruby O. Fee (27)? Die beiden Schauspieler halten ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – wenn sie sich dann aber doch mal gemeinsam auf Events oder auf Social Media zeigen, wirken die zwei total verliebt. Beim Deutschen Filmpreis war die Stimmung aber wohl alles andere als rosig: Matthias und Ruby sollen sich gezofft haben!

Auf Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem Bild vorliegen, scheint es fast so, als habe sich das Paar in die Haare bekommen: Matthias zischt seiner Freundin etwas zu, diese schaut ihn dabei nur genervt an. Ruby dreht dem Blondschopf dann augenscheinlich den Rücken zu – als die zwei jedoch die Fotografen erblicken, posieren sie gemeinsam für die Kamera, wirken dabei aber leicht angespannt.

Selbst wenn die beiden auf dem Event aneinandergeraten sein sollten, scheinen Matthias und Ruby ansonsten aber eine überwiegend harmonische Beziehung zu führen. Erst im März machte die Brünette ihrem Schatz zu seinem Geburtstag eine bewegende Liebeserklärung auf Instagram. "Ich bin so glücklich, dich an meiner Seite zu haben", schrieb sie unter anderem.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Oktober 2022 in London

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

