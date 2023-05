Zu langweilig? "Kampf der Realitystars"-Peggy ist sauer

Peggy Jerofke ist sauer. Bei Kampf der Realitystars stellen sich die Promis immer wieder kleinen und großen Herausforderungen. Einige Stars wie Emmy Russ (24) und Evanthia Benetatou (31) geraten dabei auch immer wieder aneinander – bei den beiden Damen fliegen die Fetzen. Aber nicht nur bei den beiden TV-Stars knallt es, auch Sarah Knappik (36) eckt immer wieder an. Für eine weitere Promi-Dame geht ein Kommentar zu ihrer Person nun eindeutig zu weit.

Matthias Mangiapane (39) und Jay Sirtl mussten nämlich entscheiden, wer auf der Stelle die Sala verlassen muss. Zuerst richtet er das Wort an Peggy. "Peggy, von dir sieht man nicht sehr viel. Ich mag dich total und denk nur über diesen ersten Satz nach!" Die Blondine fragt ungläubig: "Was wollt ihr denn noch von mir sehen?" Später im Interview sagt sie: "Alles klar, Matthias, morgen ist eine Nominierung. Ey fuck you, tschüss!"

Am nächsten Tag scheint sich die Situation allerdings wieder beruhigt zu haben. "Ich glaube, ich habe mich da gestern extrem reingesteigert. Auf einmal bekommst du da so eine Ansage. Dann würdest du, glaube ich, auch erst mal drüber nachdenken", lässt sie im Gespräch mit Eva den Abend Revue passieren.

Anzeige

RTLZWEI Matthias Mangiapane und Jay Sirtl bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Matthias Mangiapane und Jay Sirtl bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Peggy Jerofke, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de