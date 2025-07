Bhad Bhabie wegen unbezahlter Kreditkartenschulden verklagt

Danielle Bregoli (22) alias Bhad Bhabie hat neue rechtliche Probleme am Hals: Die Rapperin wurde von American Express auf eine Summe von umgerechnet 575.000 Euro verklagt. Die Klage wurde laut People am 2. Juli beim Los Angeles County Superior Court eingereicht – dem Kreditkartenunternehmen zufolge hat die 22-Jährige gegen ein Kreditabkommen verstoßen, indem sie Zahlungen für ihre Kreditkartenabrechnungen nicht geleistet habe. American Express behauptet, dass Danielle seit Dezember 2024 keine Zahlungen mehr vorgenommen hat.

Das Unternehmen verlangt nun von der Musikerin, dass der aufgelaufene Betrag entweder vollständig oder in monatlichen Raten beglichen wird – und das zeitnah. Trotz der hohen Summe ihrer mutmaßlichen Schulden dürfte diese Forderung für Danielle stemmbar sein. Die "Gucci Flip Flops"-Interpretin verdiente nach eigenen Aussagen auf der Plattform OnlyFans enorme Summen mit erotischen Inhalten – das plauderte sie in einem Twitch-Stream mit DDG (27) aus. So soll sie über 60 Millionen Euro durch ihre Aktivitäten auf der Abo-basierten Plattform eingenommen haben. Bisher hat sich Danielle allerdings nicht zu der Klage oder ihrer finanziellen Situation geäußert.

Die Rapperin gerät nicht zum ersten Mal wegen privater Angelegenheiten in die Schlagzeilen. Erst kürzlich wurde ihr Zuhause in Los Angeles Ziel eines versuchten bewaffneten Einbruchs, bei dem sie und ihr On-off-Partner Le Vaughn vor Ort waren. Glücklicherweise blieb die Mutter einer Tochter unverletzt, doch es gibt Berichte über Verbindungen dieses Vorfalls zu einer Auseinandersetzung ihres Ex-Partners.

Getty Images Danielle Bregoli, Rapperin

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie, Musikerin

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, ihre Tochter und Le Vaughn, September 2024