Nach Babynews: Boris Becker und Lilian erstmals gesichtet

Boris Becker (57) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro haben kürzlich aufregende Neuigkeiten verkündet: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der ehemalige Tennisstar und seine Gattin präsentierten sich erstmals nach der Ankündigung in Mailand, wo sie zusammen durch die Straßen spazierten, wie neue Schnappschüsse zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Lilian versteckte ihren Babybauch gekonnt in einem eleganten Nadelstreifenanzug, während Boris, ganz lässig in Jeans und Hemd, bestens gelaunt neben ihr herging.

Das Baby wird Boris' fünftes Kind sein, denn aus seinen vorherigen Beziehungen hat der einstige Wimbledon-Champion bereits vier Kinder. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Feltus hat er zwei Söhne, Noah Gabriel und Elias Balthasar. Seine Tochter Anna (25) entstand aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova, und sein jüngster Sohn Amadeus (15) stammt aus der Ehe mit Lilly Becker (49), die 2018 abrupt endete. Boris und Lilian, die beruflich im Bereich politischer Risiken tätig ist, gaben sich im September 2024 in einer glamourösen Zeremonie in Portofino das Jawort, die allerdings nicht von allen seinen Kindern besucht wurde.

Neben vielen Glückwünschen im Netz gab es auch von seiner Ex-Frau Lilly bereits eine öffentliche Reaktion auf die Babynews. Im Gespräch mit RTL zeigte sich das Model versöhnlich. "Ich finde das schön. Er hat es auch verdient, dass ein bisschen Ruhe einkehrt", sagte sie. Die Nachricht von Boris' Familienzuwachs erfuhren sie und Sohn Amadeus über Social Media, was die TV-Bekanntheit zwar ein wenig bedauerte, aber gelassen nahm. "Alles gut, lass mich nichts Negatives sagen. Ein Baby ist ein Segen", betonte sie und machte deutlich, dass sie keine schlechte Stimmung aufkommen lassen möchte.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, September 2024

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, Mai 2025

Getty Images Lilly Becker, Juli 2025