Billy Graham ist tot: Freunde erweisen ihm die letzte Ehre

Er bleibt für immer unvergessen! Billy "Superstar" Graham war jahrelang erfolgreich in der Wrestling-Welt unterwegs. Unter anderem gewann der Sportler, der mit bürgerlichen Namen Eldrige Wayne Coleman heißt, die WWWF World Heavyweight Championship. Doch heute wurde bekannt, dass der US-Amerikaner im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Das bestätigte sein WWE-Kollege Ric Flair (74) in einem Statement. Viele Freunde erweisen Billy nun die letzte Ehre.

Der Ex-Wrestler Jesse Ventura (71) gedenkt seines Freundes: "Es gäbe keinen Jesse 'The Body' Ventura ohne den Erfolg im Ring und die bahnbrechende Showmanship von Superstar Billy Graham. Eine meiner stolzesten Wrestling-Erinnerungen war die Ehre, in dieselbe WWE Hall-of-Fame-Klasse wie Graham aufgenommen zu werden. Rest In Power Superstar", schreibt der Ex-Sportler bei Twitter. Auch andere WWE-Legenden wie Iron Sheik, Bully Ray alias Bubba Ray Dudley, Sgt. Slaughter und X-Pac haben einige Abschiedsworte an Billy gerichtet.

Billys Familie teilte bereits am Mittwoch mit, dass er im Beisein seiner Tochter und Ehefrau Valerie trotz der lebenserhaltenden Maßnahmen gestorben ist. Der Gesundheitszustand des Wrestlers hatte sich zuletzt immer weiter verschlechtert – er litt an kongestiver Herzinsuffizienz, Diabetes, Hörverlust und einer schweren Infektion in seinen Ohren und seinem Schädel.

Getty Images Jesse Ventura, ehemaliger Wrestler

Splash News Billy Graham, April 1977

George Napolitano / SplashNews.com Billy Graham, ehemaliger Wrestler

