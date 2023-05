Wrestlingstar Billy Graham im Alter von 79 Jahren verstorben

Ein trauriger Tag für die Wrestling-Szene! Billy "Superstar" Graham feierte in seiner jahrzehntelangen WWE-Karriere so einige Erfolge: Unter anderem gewann der Sportler, der mit bürgerlichen Namen Eldrige Wayne Coleman heißt, die WWWF World Heavyweight Championship und ist außerdem seit 2004 Mitglied der renommierten WWE Hall of Fame. Seit den 90ern war er im wohlverdienten Ruhestand. Nun ist Billy im Alter von 79 Jahren gestorben.

Das bestätigt nun sein WWE-Kollege Ric Flair (74) in einem Statement auf Twitter. "Der Superstar Billy Graham hat uns gerade verlassen", schreibt der Sportprofi unter eine Aufnahme von Billy. "Danke für deinen Einfluss auf meine Karriere", bedankt sich der Wrestling-Profi bei dem Verstorbenen.

Dem 79-Jährigen ging es offenbar schon länger nicht gut. Seine Frau Valeria teilte vergangene Woche bereits ein besorgniserregendes Statement auf Facebook: "Bitte betet dringend für meinen Mann. Die Ärzte wollten ihn heute Abend von den lebenserhaltenden Maßnahmen trennen, aber ich habe mich geweigert", erklärte sie seinen Fans und berichtete weiter: "Er ist ein Kämpfer und sein Wille ist stark, auch wenn sein Körper es nicht ist. Gott ist unsere Hoffnung."

Billy Graham, Ex-Wrestler

Billy Graham in jungen Jahren

Billy Graham, Wrestlingstar der 1970er-Jahre

