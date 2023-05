Ein No-Go? Sarah Engels' Tochter Solea trägt schon Ohrringe

Ihren Fans entgeht nichts! Sängerin Sarah Engels (30) durfte nach ihrem ersten Sohn Alessio (7) aus der Ehe mit Pietro Lombardi (30) mit ihrem neuen Ehemann Julian (30) ihre kleine Solea Liana (1) auf der Welt begrüßen. Inzwischen ist ihr Töchterchen schon bald zwei Jahre alt. Regelmäßig gewährt die Zweifachmama ihren Fans auf Social Media private Einblicke in ihr Familienleben. Doch nun sind einige ihrer Follower empört. Der Grund: Sarahs Tochter Solea trägt jetzt schon Ohrringe!

In einem neuen Video auf Instagram offenbarte die 30-Jährige zuletzt ihre Morgenroutine mit Töchterlein Solea. Doch ein kleines Detail in dem Reel scheint für einige ihrer Fans ein echtes No-Go zu sein: Die Kleine trägt mit nicht einmal zwei Jahren schon Ohrringe. "Warum muss ein so kleines Kind schon Ohrringe tragen?" oder "Hast du deine Tochter gefragt, ob du ihr Ohrlöcher stechen darfst?", äußern die Fans ihre Empörung in den Kommentaren.

Einige User sprechen unter dem Beitrag sogar von Körperverletzung. Doch auf der anderen Seite bekommt Sarah auch viel Zuspruch: "Warum müssen andere Mütter ständig ihre Meinung und Ansicht anderen Müttern vorhalten?" und "Leute, kehrt vor eurer eigenen Tür", eilen positiver gesinnte Follower der The Masked Singer-Siegerin zu Hilfe.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, April 2023

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Töchterchen Solea, April 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

