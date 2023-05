Für ältere Singles: US-Sender kündigt "Golden Bachelor" an!

Auch ältere einsame Herzen sollen bald ihr Glück finden! Die Formate Der Bachelor, Die Bachelorette und Bachelor in Paradise sind extrem beliebt und haben alle ein Ziel: die große Liebe finden! Normalerweise versuchen das junge, einem Schönheitsideal entsprechende Menschen – in Deutschland beispielsweise zuletzt David Jackson. Doch nun sollen auch Menschen jenseits der Zwanziger die Chance auf den perfekten Partner kriegen: Der US-Sender ABC will "Golden Bachelor" an den Start bringen!

In dem neuen Ableger des Erfolgsformats sollen einsame Senioren verkuppelt werden, wie in einer Pressemitteilung in Variety ankündigt wird. Die neue Realityshow werde "eine ganz neue Art von Liebesgeschichte – eine für die goldenen Jahre." Bei dem "Golden Bachelor" werde es sich um einen "hoffnungslosen Romantiker" handeln, dem "eine zweite Chance in der Liebe gegeben wird, auf der Suche nach einer Partnerin, mit der er die letzten Jahre seines Lebens teilen kann". Genau so sei es auch bei seinen Kandidatinnen, die ebenfalls ihre Lebenserfahrung nutzen werden, um noch mal einen zweiten Frühling zu erleben.

Wie der Sender berichtet, existiere die Idee einer Seniorenversion des Bachelors schon länger, wurde bisher aber noch nicht umgesetzt. Da die deutschen Bachelor-Formate allesamt aus den USA übernommen wurden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch "Golden Bachelor" hierzulande adaptiert wird.

Der Bachelor, RTL Die Bachelor-Kandidatinnen in der ersten Nacht der Rosen

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank J. Fastner Der neue Bachelor David Jackson

