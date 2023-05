Kein Blackout wie Philipp: Das ist "Let's Dance"-Zsolts Tipp

Das soll Julia Beautx (24) nicht passieren! Am kommenden Freitag wird sie im Finale von Let's Dance unter anderem gegen Philipp Boy (35) antreten. Doch der Turner hätte es fast nicht geschafft, eine Runde weiterzukommen: In der vergangenen Folge hatte er im Importtanz einen totalen Blackout und bekam lediglich 17 Punkte. Unter großen Druck kann das jedem passieren – wie möchte Julias Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (35) sie vor so einem Aussetzer bewahren?

"Mit dem Blackout ist es echt schwierig. Das kann jederzeit kommen. Was ich bei Julia mache, ist, dass ich ihr Schlüsselwörter gebe. Ich erzähle ihr gar nicht so viel von Technik – natürlich machen wir das auch – aber ich versuche Schlüsselwörter einzubauen und mehr auf die Musik einzugehen", berichtet Zsolt Promiflash über seine Vorgehensweise. Wenn er Julia zum Beispiel "Rot" sage, tanze sie "stark, romantisch, stolz. Oder wenn ich 'Blau' sage, dann heißt das leicht, edel." Die Influencerin wisse genau, was ihr Trainer von ihr wolle.

Doch wie erklärt sich Philipps Trainerin Patricija Ionel (28) sein Blackout? "Vielleicht war das einfach die große Aufregung, weil wir auch dachten, dass wir als Erstes tanzen, so wie es am Anfang war", vermutet sie gegenüber Promiflash. Die Tänzerin finde den Aussetzer allerdings nicht schlimm.

