Zum Vatertag: Boris Becker bedankt sich bei Kindsmüttern!

Wie rührend! Auch wenn am Vatertag vor allem die Väter dieser Erde gefeiert werden, so bietet er auch eine gute Gelegenheit, sich generell am eigenen Familienglück zu erfreuen. Aus diesem Grund nutzte Boris Becker (55) die Gunst der Stunde, um seines zu reflektieren und postete eine Reihe privater Schnappschüsse von seiner Kinderschar um Noah (29), Elias (23), Anna (23) und Amadeus (13). Im Posting macht er deutlich: Er ist auch den Müttern seiner Kinder zutiefst dankbar!

Auf Instagram fand der Tennis-Profi rührende Worte für seine vier Kinder, die er mit einer Reihe privater Familienfotos unterlegte: "Meine größten Erfolge bis jetzt: Danke Noah, Elias, Anna und Amadeus, dass ihr mich Tag für Tag zu einem stolzen Vater macht!" Boris beließ es jedoch nicht dabei, seinen Kindern den Post zu widmen, sondern ergänzte: "Außerdem verspüre ich tiefe Dankbarkeit gegenüber Barbara, Angela und Sharlely dafür, mir die größten Geschenke meines Lebens gemacht zu haben."

Auch wenn Boris mit den drei Kindsmüttern nicht länger in Liebesbeziehungen steckt, so scheint dies dem gemeinsamen Familienglück keinen Abbruch zu tun. Der Ex-Sportler ist jedenfalls stolz auf die vier Kinder, die aus den jeweiligen Beziehungen hervorgegangen sind. Und vielleicht macht ihn seine Tochter Anna Ermakova im morgigen Let's Dance-Finale sogar noch ein bisschen stolzer. Sie kämpft nämlich gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) um den Tanzpokal.

Instagram Boris Becker mit seinen Kindern Noah, Elias und Anna

Instagram Boris Becker und sein Sohn Amadeus

Instagram Boris Becker mit seinen Söhnen Noah, Elias und Amadeus

