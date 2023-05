Letzte Runde: Das sind die Tänze im "Let's Dance"-Finale!

Am Freitag wird es ernst! In dieser Woche endet die diesjährige Staffel von Let's Dance – in den vergangenen Wochen hatten Promis wie Sharon Battiste (31) oder auch Timon Krause (28) um den Einzug in das Finale getanzt. Letztlich übrig blieben auch nur: Anna Ermakova (23), Julia Beautx (24) sowie Philipp Boy (35). Diese drei kämpfen zusammen mit ihren Tanzpartnern um den Sieg und den "Let's Dance"-Pokal. Doch mit welchen Tänzen treten sie an?

Bis zu 90 Punkte können die drei Finalisten mit einem Jurytanz, einem Lieblingstanz sowie einem Freestyle auf dem Tanzparkett ergattern, wie RTL berichtet. Julia und Zsolt Sándor Cseke (35) tanzen unter anderem eine feurige Rumba zu "Bésame Mucho". Zudem wollen die zwei bei einem Tango zu "Tanguera" alles geben und zu "Do You Want To Build A Snowman" aus "Die Eiskönigin" ordentlich freestylen. Philipp und Patricija Ionel (28) präsentieren einen Wiener Walzer zu "If I Knew", sowie einen Jive zu "Reet Petite" – zu dem Thema "Barbie und Ken" wollen sie dann einen Freestyle tanzen.

Publikumsliebling Anna und ihr Profitänzer Valentin Lusin (36) wollen ebenfalls siegen. Dafür wollen sie einen sexy Tango zu "To Tango Tis Nefelis“ auf das Parkett zaubern. Darauf lassen Boris Beckers (55) Tochter und ihr Helfer einen langsamen Walzer zu "Consequences" von Camilla Cabello sowie einen Freestyle zu dem Motto "Alice in Wonderland" folgen.

