Iris Klein betont: Trennung ist das Beste, was passiert ist!

Ihr geht es super! Iris und Peter Klein (56) gingen viele Jahre gemeinsam durchs Leben – über 20 Jahre waren sie verheiratet. Nachdem der Maler jedoch seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) nach Australien begleitet hatte, nahm das Drama seinen Lauf. Die Influencerin sagte ihrem Mann eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) nach – inzwischen ist das Paar getrennt. Jetzt betont Iris, wie glücklich sie heute darüber ist!

"Wir wissen erst wie stark wir sind, wenn wir stark sein müssen", philosophiert sie in ihrer Instagram-Story. Jetzt wisse sie, dass sie alles überstanden habe. "Heute weiß ich auch, dass diese Trennung das Beste war, was mir hätte passieren können", schreibt Iris weiter. Sie habe ihr Leben verändert und wundervolle Menschen hineingelassen. "Einer davon hat mein Herz im Sturm erobert", verkündet die Mutter von Daniela Katzenberger (36) – teasert sie hier etwa eine neue Liebe an?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Iris nach der Trennung von Peter Liebesgerüchte streut. Erst vor wenigen Tagen war die Ludwigshafenerin mit ihrer Tochter Daniela unterwegs und teilte einige Sequenzen davon auf Social Media. Dabei unterhielten sich die beiden über einen mysteriösen neuen Lover, den sie nur "Mister T." nannten.

