"Mister T": Iris Klein streut weiter Dating-Gerüchte im Netz

Lernt Iris Klein (55) tatsächlich jemanden kennen? Anfang des Jahres hatte sich die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin von ihrem Ehemann Peter Klein (56) getrennt. Immerhin soll der mit Yvonne Woelke (41) angebandelt haben. Und tatsächlich: Inzwischen sind ihr Ex und die Schauspielerin immer wieder zusammen zu sehen und stehen aktuell sogar für eine gemeinsame TV-Show vor der Kamera. Parallel setzt auch Iris Klein alles in Gang, die Dating-Gerüchte um sie anzuheizen.

Via Instagram teilt Iris am Freitag einige Sequenzen davon, wie sie mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36) im Auto sitzt. Dabei scheint es ganz so, als würde das Mutter-Tochter-Duo auf einen mysteriösen neuen Lover der 55-Jährigen anspielen. Nachdem Daniela behauptet, dass ihre Mutter zu laut schnarchen würde, um neben "Mister T" zu schlafen, entgegnet Iris: "'Mister T' schnarcht selbst."

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Iris die Aufmerksamkeit mit kryptischen Andeutungen auf sich lenkt. Bereits Anfang der Woche versah sie eines ihrer Selfies auf ihrem Social-Media-Profil mit dem "T". Diesen Buchstaben platzierte sie auch gestern neben einem Clip, in dem sie in die Kamera zwinkerte.

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de