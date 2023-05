Philipp Boys Walzer: Fans verstehen das Lob der Jury nicht

Die Fans sind von diesem Tanz nicht überzeugt. Heute steht bei Let's Dance das große Finale an. Anna Ermakova (23), Philipp Boy (35) und Julia Beautx (24) werden ein letztes Mal das Tanzbein schwingen. Bereits in der vergangenen Sendung fanden die Zuschauer die 30 Punkte für den ehemaligen Turner ungerechtfertigt. Dieses Mal präsentiert er einen Wiener Walzer zu "If I Knew". Konnte Philipp dieses Mal die Fans überzeugen?

Wie es aussieht: Nein! Auf Twitter lassen die Zuschauer ihrem Frust freien Lauf. "Ich fand Philipp nicht so sehr geschmeidig" und "Dieser Walzer war für mich kein Siegertanz – und wenn es nach mir ginge, wäre auch Philipp heute nicht im Finale" schreiben die User. "Der wird das niemals gewinnen" stellt ein anderer fest. Auch die insgesamt 27 Punkte der Jury finden sie nicht angemessen: "Ich habe wohl einen anderen Tanz gesehen als die Jury!"

Ganz im Gegensatz zu Anna. Die Tochter von Boris Becker (55) verzauberte die Zuschauer mit einem Tango zum Song "To Tango Tis Nefelis". "Anna vom Tänzerischen wahrscheinlich seit Show eins die verdiente Siegerin", stellt eine Userin im Anschluss fest. "Gebt doch Anna einfach den Pokal", fordert ein anderer.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Philipp Boy und Patricija Ionel im "Let's Dance"-Finale 2023

Anzeige

Getty Images Philipp Boy und Patricija Ionel im "Let's Dance"-Finale 2023

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova and Valentin Lusin im "Let's Dance"-Finale 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de