Rihanna teilt Nacktfotos aus ihrer ersten Schwangerschaft!

Sie ließ die Hüllen fallen! Die R&B-Sängerin Rihanna (35) und der Rapper ASAP Rocky (34) begrüßten im vergangenen Mai ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt. Der Kleine feierte vor einigen Tagen seinen ersten Geburtstag. Mittlerweile erwarten die frisch gebackenen Eltern erneut Nachwuchs. Lange lässt das kleine Geschwisterchen auch nicht mehr auf sich warten. Nun teilte Rihanna eine Reihe an Nacktbildern aus ihrer ersten Schwangerschaft!

Die Sängerin ließ nun ihre erste Schwangerschaft Revue passieren. Dabei teilte sie einige Schnappschüsse von einem Umstandsshooting auf Instagram. "Hier ist eine kleine Serie zu Ehren meiner ersten Schwangerschaft. Mein Baby hat keine Ahnung, wie verrückt seine Mama ist." Auf den Aufnahmen zeigt sich die Beauty mit lang gewellter Mähne und glänzender Babykugel vor einer Meereskulisse. Lediglich ein String und ein Hauch von Goldschmuck bedecken ihren kurvigen Body.

So viel nackte Wahrheit und Nostalgie kommt bei ihren Fans sehr gut an. "Du siehst so schön aus!", "Du lässt Schwangerschaft so sexy aussehen" oder "Ich bin sprachlos! Du bist so eine starke Frau", schrieben einige von ihnen völlig aus dem Häuschen in den Kommentaren.

MEGA Rihanna in Santa Monica 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

Getty Images Rihanna im Rahmen der Oscars 2023

