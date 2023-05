Bei "Let's Dance" gewonnen: Anna Ermakova ist sprachlos!

Anna Ermakova (23) kann es noch immer nicht glauben. Rund drei Monate lang fegte die Tochter von Boris Becker (55) gemeinsam mit Valentin Lusin (36) bei Let's Dance über das Tanzparkett. Bereits seit der ersten Show stellte sie immer wieder ihr Können unter Beweis. Und auch im Finale begeisterte die Londonerin sowohl die Jury als auch das Publikum mit ihrem tänzerischen Können – und holte sich so den Sieg. Wie Anna jetzt verrät, kann sie noch immer nicht fassen, dass sie "Dancing Star 2023" geworden ist.

"Ich bin total sprachlos! Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert ist", äußert die 23-Jährige im Interview mit RTL. Zudem verriet das Model, dass es bei der Verkündung von seinen Emotionen überwältigt wurde. "Mein Herz... ich bin so dankbar", betont Anna. Mit dem Ende der Show kehrt sie nun zurück in ihren normalen Alltag. "Ich hatte so viel Spaß! [...] Ich werde es wirklich vermissen, das Training, das Tanzen", stellt die Studentin klar.

Und auch in der Instagram-Story ihres Tanzpartners Valentin, zeigt sich Anna völlig überwältigt von ihrem Sieg bei "Let's Dance". "Vielen Dank! Ich kann nicht glauben, was da passiert ist", betont sie erneut. Und auch der 36-Jährige kann es nicht fassen. "Vielen Dank, dass ihr an uns geglaubt habt, dass ihr uns unterstützt habt!", äußert Valentin. Für das Tanzpaar steht fest: Ohne ihre Fans, wären sie niemals so weit gekommen.

