Drama bei Royal-Hochzeit: Braut Sophie-Alexandra kippte um

Sophie-Alexander Evekink war wohl sehr aufgeregt. Heute wurde in Bayern die große Traumhochzeit gefeiert. Ludwig Prinz von Bayern heiratete seine Sophie-Alexandra. Die beiden gelten als absolutes Glamour-Paar und werden sogar als die deutsche Version von den britischen Royals Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) angesehen. Doch die Aufregung an ihrem großen Tag war wohl zu groß: Sophie-Alexandra fiel vor dem Altar plötzlich in Ohnmacht.

Ein Priester, der bei der Hochzeit anwesend war, offenbarte Bild, wie die künftige Prinzessin von Bayern den Anwesenden direkt nach dem Jawort kurz einen Schreck einjagte. "Die Braut kippte nach hinten, der Bräutigam fing sie auf. Die Trauzeugen eilten herbei, Sanitäter brachten ihr Wasser", erinnert sich der Geistliche. Sie erlitt offenbar einen kurzen Schwächeanfall. Leopold Prinz von Bayern brachte seiner Liebsten ein Stück Traubenzucker und Sophie-Alexandra erholte sich wohl schnell wieder. Die Kirche verließ sie dann mit einem breiten Lächeln.

Sophie-Alexandras Zusammenbruch wird die zahlreichen Gäste kurz den Atem geraubt haben. Neben dem ehemaligen Rennfahrer Prinz Leopold von Bayern, der zur Hilfe eilte, war auch die Créme de la Créme des deutschen Adels anwesend. Untern anderem beobachteten Albert von Thurn und Taxis und seine Schwester Elisabeth die Zeremonie. Aber auch der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (56) war geladen.

Sophie-Alexandra Evekink und Ludwig Prinz von Bayern

Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern mit ihren Brautjungfern

Markus Söder, Politiker

