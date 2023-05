Nach Hochzeit: Ludwig Prinz von Bayern schwärmt von Sophie!

Ludwig Prinz von Bayern (40) ist ganz vernarrt in seine frisch angetraute Ehefrau. Bereits zu Weihnachten im vergangenen Jahr hatte der Royal seiner Liebsten, Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern, im Rahmen einer standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben. Am Wochenende fand dann die kirchliche Hochzeit des Paares statt. Wie glücklich Ludwig mit seiner Ehefrau ist, gibt er jetzt in einem Interview preis.

"Sie ist wunderschön", schwärmt der 40-Jährige im Interview mit Gala. Doch viel mehr als ihre Schönheit begeistere den Prinzen ihr Charakter. "Was ich besonders an ihr schätze, sind ihr Intellekt, ihre Aufgeschlossenheit und ihr gutes Herz", betont Ludwig. Und auch Sophie-Alexandra hat nur Gutes über ihren Liebsten zu sagen. Die 33-Jährige möge vor allem den Humor ihres Gatten. Zudem verrät sie, dass es mit ihm nie langweilig sei: "Er ist ständig aktiv."

Wie Ludwig während ihrer Trauung unter Beweis stellte, kann sich seine Ehefrau auch immer auf ihn verlassen. Wie Bild berichtete, sei die Prinzessin kurz nach dem Jawort plötzlich umgekippt. "Die Braut kippte nach hinten, der Bräutigam fing sie auf", plauderte der Priester anschließend im Interview mit dem Medium aus.

Prinzessin Sophie-Alexandra und Ludwig Prinz von Bayern

Sophie-Alexandra Evekink und Ludwig Prinz von Bayern im März 2023

Sophie-Alexandra Evekink und Ludwig Prinz von Bayern

