Ludwig Prinz von Bayern postet neue Bilder seines Sohnes

Im August des vergangenen Jahres durfte der deutsche Adel ein neues Mitglied begrüßen: Ludwig Prinz von Bayern (42) und seine Frau Sophie Prinzessin von Bayern (35) wurden Eltern eines kleinen Sohnes namens Rupprecht. Seit der Geburt durften Fans auch ab und zu mal einen Blick auf den Wonneproppen werfen. Jetzt gibt es ein neues Foto: Bei Instagram posten die bayerischen Royals Bilder von einem Treffen von Mama Sophie mit dem bayerischen Trachtenverband. Mit von der Partie ist auch Baby Rupprecht – und der ist schon ganz schön gewachsen. Gut gelaunt spielt der Zwerg an Mamas Fingern und der Mini-Lederhose, die er geschenkt bekam. Die Fans waren entsprechend verzückt und kommentierten den Beitrag mit jeder Menge Herzen.

Für Ludwig und Sophie ist der kleine Rupprecht das erste Kind. Nachdem die beiden sich im Mai 2023 das Jawort gegeben hatten, folgte im März vergangenen Jahres die freudige Nachricht der ersten Schwangerschaft – und das eher nebenbei. Die Prinzessin erklärte nämlich in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung, dass ihr Mann im Jahr 2024 nicht an einem von ihm organisierten Spendenlauf teilnehmen wird, da die Veranstaltung zu nah am errechneten Geburtstermin liege. Mehr Details zum royalen Nachwuchs gab es aber erst mit dessen Geburt. Diese wurde dann auch offiziell im Netz verkündet: "Prinzessin Sophie und Prinz Ludwig von Bayern freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes."

Ludwig und Sophie gehören zu den Paaren, die in Deutschland ein wenig royalen Glanz versprühen. Auch deshalb sorgte ihre Hochzeit im Jahr 2023 für große Aufregung. Das Spektakel fand im Mai des Jahres mit rund 1.000 Gästen in der Theatinerkirche in München statt. Natürlich lagen alle Augen auf der Braut, die in einer mit Spitze besetzten Robe mit langem Schleier glänzte. Es handelte sich um eine Spezialanfertigung, ganz nach ihren Vorstellungen. Ohne Drama ging es aber nicht: Wie die Bild berichtete, wurde Sophie vor dem Altar von ihrer Aufregung erfasst und bekam einen kurzen Schwächeanfall. "Die Braut kippte nach hinten, der Bräutigam fing sie auf", erzählte einer der anwesenden Priester. Dank eines Stücks Traubenzucker erholte sie sich aber schnell wieder.

Instagram / hausbayern Prinzessin Sophie-Alexandra und Prinz Ludwig von Bayern

Instagram / hausbayern Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern an ihrer Hochzeit, Mai 2023

