Freudige Nachricht: Sophie und Ludwig von Bayern sind Eltern

Freudige Nachrichten aus dem Hause Bayern: Prinz Ludwig (42) und Prinzessin Sophie haben ihr erstes Kind willkommen geheißen. Der kleine Prinz Rupprecht Theodor Maria wurde am 6. August 2024 in München geboren, nur ein Jahr nach der Hochzeit des Paares. In einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account des Adelsgeschlechts wird die freudige Botschaft verkündet. "Prinzessin Sophie und Prinz Ludwig von Bayern freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes", heißt es in dem Beitrag. Auf dem beigefügten Foto ist ein Storch zu sehen, der ein kleines Bündel mit sich herumträgt.

Die ersten Reaktionen auf die Geburt des kleinen Prinzen ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Glückwünsche von Fans, Freunden und Bekannten sammelten sich schnell in der Kommentarspalte des Beitrags. "Willkommen auf der Welt, Prinz Rupprecht!" und "Alles Liebe und Gute für den kleinen Prinzen Rupprecht" sind nur einige der herzlichen Botschaften. Auch Cleo zu Oettingen-Spielberg, eine Schauspielerin und Model, schickt dem neugeborenen Prinzen und den frischgebackenen Eltern mehrere rote Herz-Emojis.

Ludwig und Sophie-Alexandra verkündeten im März dieses Jahres, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Geschichte ihrer Liebe begann öffentlich im Jahr 2022, als sie sich kurz nach ihrer Verlobung standesamtlich trauen ließen und ein Jahr später im großen Rahmen heirateten. Prinz Ludwig ist als Nachfahre des bayerischen Königshauses bekannt, und die Geburt ihres Sohnes markiert einen weiteren bedeutenden Moment in der Geschichte der Familie. Nun genießt die junge Familie ihre ersten gemeinsamen Tage, wie es in ihrer öffentlichen Erklärung hieß.

Getty Images Prinz Ludwig von Bayern und seine Frau Sophie

Instagram / hausbayern Prinzessin Sophie-Alexandra und Ludwig Prinz von Bayern

